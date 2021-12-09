23-летнюю американскую поп-певицу нашли мертвой

Американская поп-певица Скайлер Хикс найдена мертвой в доме своего друга в Южной Каролине. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Youtube Youtube

Скайлер Хикс было 23 года. Родственники девушки подтвердили ее смерть в соцсетях.

По словам матери артистки, Джоди Хикс, ее дочь страдала депрессией и психической нестабильностью, а также злоупотребляла психоактивными веществами.