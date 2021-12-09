Петербуржцы сняли на видео затопленную кипятком улицу

В минувшую среду в Петербурге прорвало трубу с кипятком. Местные жители сняли на видео затопленную горячей водой улицу, запись публикует телеканал «360».

«Вся дорога по лодыжку залита кипятком», – говорит одна из очевидец коммунальной аварии.

Инцидент произошел на улице Есенина. Прибывшая на место ЧП аварийная бригада обнаружила нарушение на трубопроводе диаметром 600 мм. В связи с коммунальной аварией было изменено движение троллейбусного маршрута № 13 и автобусного маршрута № 198.