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1 час назад

Петербуржцы сняли на видео затопленную кипятком улицу

В минувшую среду в Петербурге прорвало трубу с кипятком. Местные жители сняли на видео затопленную горячей водой улицу, запись публикует телеканал «360».

«Вся дорога по лодыжку залита кипятком», – говорит одна из очевидец коммунальной аварии.

Инцидент произошел на улице Есенина. Прибывшая на место ЧП аварийная бригада обнаружила нарушение на трубопроводе диаметром 600 мм. В связи с коммунальной аварией было изменено движение троллейбусного маршрута № 13 и автобусного маршрута № 198.

По данным издания «Фонтанка.ру», пострадал 40-летний сантехник, который выставлял ограждения в зоне вытекания и предупреждал о ЧП горожан.

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