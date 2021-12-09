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59 минут назад

У скандального экс-главы ГИБДД Ставрополья нашли еще 21 дом

У руководителя управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в коррупции и организации преступного сообщества, обнаружили еще 21 объект недвижимости помимо особняка с «золотым унитазом». Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

У скандального экс-главы ГИБДД Ставрополья нашли еще 21 дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», — цитирует Игоря Краснова РИА «Новости».

Генпрокурор уточнил, что по делу Сафонова также проходят ряд его подчиненных. По его словам, они также не отличаются «аскетичным образом жизни». За годы службы они приобрели имущества на сотни миллионов рублей, уточнил Краснов. Источник этих доходов не подтвержден.

Сафонова задержали по делу об организации преступного сообщества в июле 2021 года. Помимо него фигурантами стали еще шесть человек. По данным следствия, участники ОПГ получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей, передает телеканал 360. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн выложил фотографии резиденции Сафонова, где весь интерьер был обставлен золотыми предметами. «Золотой» оказалась даже ванная комната, в том числе унитаз.

Происшествия,Криминал,Игорь Краснов,Александр Хинштейн,Алексей Сафонов,ГИБДД,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",РИА Новости,
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