У скандального экс-главы ГИБДД Ставрополья нашли еще 21 дом

«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», — цитирует Игоря Краснова РИА «Новости».