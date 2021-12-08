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29 минут назад

Церемонию прощания с актрисой Ниной Ургант показали на видео

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант состоялась в Александринском театре Санкт-Петербурга в среду.

Проводить в последний путь актрису пришли члены семьи и коллеги.

"Родной человек ушел, талантливый, простой, совестливый. Нинуля что видела, то прямо говорила", - поделился воспоминаниями об артистке близкий друг и коллега Нины Ургант Иван Краско.

Актриса Нина Ургант ушла из жизни в пятницу, 3 декабря, на 93-м году жизни.

Она носила звание народной артистки РСФСР и была лауреатом Государственной премии СССР и многих государственных наград.

В 1953 году артистка окончила Ленинградский театральный институт имени Островского и поступила на работу в Академический театр имени Волкова в Ярославле. В 1962 году Ургант начала работать в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина, нынешнем Александринском театре, и сниматься в кино.

В июле 2014 года актриса сообщила, что страдает болезнью Паркинсона. В феврале этого года стало известно, что состояние артистки значительно ухудшилось.

Происшествия,Общество,Видео,Иван Краско,Нина Ургант,
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