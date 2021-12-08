Раскрыто прошлое «стрелка из МФЦ»

Задержанный за стрельбу в московском МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов признал вину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), навестивших Глазова в изоляторе временного содержания.

Глазов рассказал представителям ОНК, что пришел в МФЦ получать паспорт, сотрудники центра попросили его надеть маску, из-за чего он потерял над собой контроль.

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», - объяснил задержанный.

Он также сообщил правозащитникам, что служил в Службе внешней разведки и был уволен оттуда в 2009 году в звании подполковника.

Глазов признал, что не имел разрешения на оружие, из которого открыл стрельбу по людям в МФЦ.