Музыканта группы Чиж & Co ограбили после концерта

Барабанщика группы «Чиж & Co» Дениса Василевского ограбили после концерта в Москве, пишет «Комсомольская правда».

Фото: schizh.ru/dienis_vasilievskii schizh.ru/dienis_vasilievskii

Несколько дней назад 41-летний Василевский с другом посетил концерт Найка Борзова в московском клубе «16 тонн». После концерта мужчины засиделись в баре и вышли из заведения только в 4.30 утра.

На улице к ним подъехал автомобиль, и водитель предложил развезти мужчин по домам. Барабанщик согласился и сел в машину, а его товарищ остался ждать такси.

В дороге Василевский задремал. Проснувшись утром, он обнаружил исчезновение музыкальной кофры с двумя педалями для бас-барабана, барабанными палочками, чехлом с наушниками и чехлом с удлинителем. Также у музыканта пропал телефон iPhone 11 и 1000 долларов наличными.