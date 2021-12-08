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1 час назад

Музыканта группы Чиж & Co ограбили после концерта в Москве

Барабанщика группы «Чиж & Co» Дениса Василевского ограбили после концерта в Москве, пишет «Комсомольская правда».

Музыканта группы Чиж & Co ограбили после концерта
Фото: schizh.ru/dienis_vasilievskiischizh.ru/dienis_vasilievskii

Несколько дней назад 41-летний Василевский с другом посетил концерт Найка Борзова в московском клубе «16 тонн». После концерта мужчины засиделись в баре и вышли из заведения только в 4.30 утра.

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На улице к ним подъехал автомобиль, и водитель предложил развезти мужчин по домам. Барабанщик согласился и сел в машину, а его товарищ остался ждать такси.

В дороге Василевский задремал. Проснувшись утром, он обнаружил исчезновение музыкальной кофры с двумя педалями для бас-барабана, барабанными палочками, чехлом с наушниками и чехлом с удлинителем. Также у музыканта пропал телефон iPhone 11 и 1000 долларов наличными.

Барабанщик обратился в полицию и оценил ущерб в 345 тысяч рублей. Полиция разыскивает грабителя.

Происшествия,Эмин Агаларов,Комсомольская правда,
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