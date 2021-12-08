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23 минуты назад

Кассирша банка исчезла с 23 миллионами рублей

В Ачинске Красноярского края сотрудница «Альфа-Банка» исчезла с 23 млн рублей, похищенными из кассы банка.

Кассирша банка исчезла с 23 миллионами рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает телеграм-канал Shot, 30-летняя Анна Григорьева в конце рабочего дня сложила в коробку взятые из кассы 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов США и 49 тысяч евро, после чего перестала выходить на связь.

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Мать Григорьевой заявила в полицию об исчезновении дочери.

Также «самую богатую кассиршу» разыскивает служба безопасности банка и отряды добровольцев.

Муж Григорьевой утверждает, что у нее были проблемы с психикой, и она пыталась покончить с собой.

В конце сентября в городе Обь Новосибирской области двое грабителей ворвались в офис Сбербанка и разгромили банкомат кувалдой с тем, чтобы вытащить из него деньги. Однако аппарат пострадал настолько сильно, что мужчины не смогли достать из него наличные. Неудачливых воров вскоре вычислили по камерам наблюдения и задержали.

Происшествия,Анна Григорьева,Альфа-банк,Сбербанк России,
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