Кассирша банка исчезла с 23 миллионами рублей

В Ачинске Красноярского края сотрудница «Альфа-Банка» исчезла с 23 млн рублей, похищенными из кассы банка.
Как сообщает телеграм-канал Shot, 30-летняя Анна Григорьева в конце рабочего дня сложила в коробку взятые из кассы 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов США и 49 тысяч евро, после чего перестала выходить на связь.
Мать Григорьевой заявила в полицию об исчезновении дочери.
Также «самую богатую кассиршу» разыскивает служба безопасности банка и отряды добровольцев.
Муж Григорьевой утверждает, что у нее были проблемы с психикой, и она пыталась покончить с собой.
В конце сентября в городе Обь Новосибирской области двое грабителей ворвались в офис Сбербанка и разгромили банкомат кувалдой с тем, чтобы вытащить из него деньги. Однако аппарат пострадал настолько сильно, что мужчины не смогли достать из него наличные. Неудачливых воров вскоре вычислили по камерам наблюдения и задержали.