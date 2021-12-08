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1 час назад

Суд отправил в колонию тиктокера за нападение на спецавто в Москве

Тверской суд Москвы назначил 2 года и 8 месяцев колонии TikTok-блогеру Константину Лакееву, который повредил служебный автомобиль в ходе несогласованной акции, проходившей 23 января 2021 года, сообщили в суде.

Суд отправил в колонию тиктокера за нападение на спецавто в Москве
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Тверским районным судом в отношении Лакеева вынесен приговор, которым ему назначено 2 года и 8 месяцев лишения свободы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя суда.

Парня признали виновным по статье «Повреждение имущества из хулиганских побуждений». В совершении преступления он признался, заявив, что раскаивается.

Речь идет об инциденте, когда толпа протестующих забрасывала снежками служебный автомобиль и пинала его. В результате нападения было выбито окно в машине, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, несогласованные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального прошли в нескольких городах России 23 и 31 января. По факту нападения на силовиков и хулиганства возбуждены уголовные дела.

Происшествия,Алексей Навальный,РИА Новости,
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