Суд отправил в колонию тиктокера за нападение на спецавто в Москве

Тверской суд Москвы назначил 2 года и 8 месяцев колонии TikTok-блогеру Константину Лакееву, который повредил служебный автомобиль в ходе несогласованной акции, проходившей 23 января 2021 года, сообщили в суде.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

«Тверским районным судом в отношении Лакеева вынесен приговор, которым ему назначено 2 года и 8 месяцев лишения свободы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя суда.

Парня признали виновным по статье «Повреждение имущества из хулиганских побуждений». В совершении преступления он признался, заявив, что раскаивается.

Речь идет об инциденте, когда толпа протестующих забрасывала снежками служебный автомобиль и пинала его. В результате нападения было выбито окно в машине, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.