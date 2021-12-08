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34 минуты назад

Блогера отправили в колонию за нападение на машину ФСБ

Блогера Константина Лакеева, который напал на машину ФСБ в ходе протестов в Москве, отправят в колонию на 2 года 8 месяцев. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Тверским районным судом г. Москвы 08 декабря 2021 года вынесен приговор о признании виновным Константина Лакеева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении.

С блогера взыскали 337 850 рублей для возмещения причиненного материального ущерба. Потерпевшим признали ФГКУ «Войсковая часть 44710».

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В январе московская полиция задержала TikTok-блогеров, напавших на машину ФСБ во время беспорядков 23 января в столице. Толпа закидала застрявший на Цветном бульваре в пробке автомобиль снежками, а после неизвестные разбили окна и залили водителя слезоточивым газом. В их числе оказался и 18-летний Константин Лакеев, известный как Костя Киевский.

Происшествия,Видео,ФСИН,ФСБ,
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