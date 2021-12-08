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27 минут назад

Кассирша похитила из российского банка 23 миллиона рублей и скрылась

В городе Ачинск Красноярского края ведется поиск кассирши местного банка, скрывшейся с 23 миллионами рублей. Об этом сообщает издание Baza.

Кассирша похитила из банка 23 миллиона рублей
Фото: ТАССТАСС

В ходе ревизии в кредитной организации обнаружили недостачу 15 миллионов рублей, более 49 тысяч долларов и примерно столько же евро. Также исчезла сотрудница кассы. Она сложила деньги в коробку и вынесла ее с работы, уточняет Telegram-канал SHOT.

О ее пропаже без вести в полицию заявила 7 декабря мать. Сейчас российские правоохранительные органы разыскивают кассиршу.

16 августа в Москве задержали кассира банка за кражу из отделения 12 миллионов рублей. В конце рабочего дня 26-летний Виктор Гадиев вынес пакеты с купюрами и направился в туалет, где спрятал деньги в сумку, после чего покинул здание банка. На два пустых сейф-пакета в уборной впоследствии обратили внимание представители службы безопасности. Спустя сутки Гадиев был задержан полицейскими в аэропорту Внуково — он намеревался улететь за границу. Мужчина полностью признал вину, сотрудничает со следствием и дает показания.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,МВД,
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