Кассирша похитила из банка 23 миллиона рублей

В городе Ачинск Красноярского края ведется поиск кассирши местного банка, скрывшейся с 23 миллионами рублей. Об этом сообщает издание Baza.

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В ходе ревизии в кредитной организации обнаружили недостачу 15 миллионов рублей, более 49 тысяч долларов и примерно столько же евро. Также исчезла сотрудница кассы. Она сложила деньги в коробку и вынесла ее с работы, уточняет Telegram-канал SHOT.

О ее пропаже без вести в полицию заявила 7 декабря мать. Сейчас российские правоохранительные органы разыскивают кассиршу.