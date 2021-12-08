В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
34 минуты назад

Неизвестный потребовал 20 миллионов рублей с ФСБ

В Краснодаре ФСБ разыскивает неизвестного, который угрожал взорвать бомбы с ртутью в нескольких торговых центрах и устроить стрельбу в парке, если ему не переведут 20 млн рублей. Как сообщает Life, злоумышленник прислал на почту спецслужбы письмо, в котором выдвинул свои требования.

Неизвестный потребовал 20 миллионов рублей с ФСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении неизвестный назвался Владиславом Якушевым, а также сообщил о якобы двух своих сообщниках — Софье Лисенковой и Алексее Сорокине. Злоумышленник заявил, что они принесли ртутные колбы в несколько городских ТЦ и потребовал перевести на указанный номер телефона 20 млн рублей. Если же деньги не поступят, то придет в один из парков города и устроит там стрельбу.

Сотрудники ФСБ обследовали торговые центры, однако никаких подозрительных устройств там не обнаружили, эвакуация людей не потребовалась. Позднее силовики выяснили, что номер принадлежит 20-летнему жителю Липецкой области.

Сотрудникам Центра по противодействию экстремизму он заявил, что не причастен к посланию, однако предположил, что его пыталась подставить его 15-летняя знакомая, с которой они поссорились. По словам мужчины, она рассказывала ему о «связях в кругах лиц, умеющих отправлять письма в ФСБ». Имена людей из письма ему также оказались незнакомы.

Происшествия,Алексей Сорокин,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители