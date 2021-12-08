Неизвестный потребовал 20 миллионов рублей с ФСБ

В Краснодаре ФСБ разыскивает неизвестного, который угрожал взорвать бомбы с ртутью в нескольких торговых центрах и устроить стрельбу в парке, если ему не переведут 20 млн рублей. Как сообщает Life, злоумышленник прислал на почту спецслужбы письмо, в котором выдвинул свои требования.

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В обращении неизвестный назвался Владиславом Якушевым, а также сообщил о якобы двух своих сообщниках — Софье Лисенковой и Алексее Сорокине. Злоумышленник заявил, что они принесли ртутные колбы в несколько городских ТЦ и потребовал перевести на указанный номер телефона 20 млн рублей. Если же деньги не поступят, то придет в один из парков города и устроит там стрельбу.

Сотрудники ФСБ обследовали торговые центры, однако никаких подозрительных устройств там не обнаружили, эвакуация людей не потребовалась. Позднее силовики выяснили, что номер принадлежит 20-летнему жителю Липецкой области.