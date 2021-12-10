Пьяный дебошир разбил иллюминатор в самолете

Так, во время полета пьяный россиянин проявил неадекватное поведение и устроил дебош на борту, разбив внутреннее стекло иллюминатора (пластиковый слой). Отмечалось, что разгерметизации не произошло. Членам экипажа и остальным пассажирам пришлось принудительно успокоить дебошира до конца полета — мужчину привязали веревками и скотчем к креслу.

Поступок дебошира вызвал возмущение пользователей сети. «Запретить алкоголь на борту. Во всех классах», «Пора уже хотя бы электрошокеры на борту применять. Такие буйные пассажиры, в первую очередь, угроза для окружающих», «В черный список и все дела. Небо для него закрыто», «Да, не первый раз уже слышу, как у выпившего человека кукуха съезжает в полете», — такие комментарии оставили они.