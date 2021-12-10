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3 часа назад

Неадекватный россиянин разбил стекло иллюминатора в самолете и попал на видео

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло иллюминатора на борту рейса авиакомпании Nordwind. Последствия дебоша попали на видео, ролик опубликовало сообщество AirPublic во «ВКонтакте».

Пьяный дебошир разбил иллюминатор в самолете
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, во время полета пьяный россиянин проявил неадекватное поведение и устроил дебош на борту, разбив внутреннее стекло иллюминатора (пластиковый слой). Отмечалось, что разгерметизации не произошло. Членам экипажа и остальным пассажирам пришлось принудительно успокоить дебошира до конца полета — мужчину привязали веревками и скотчем к креслу.

После прибытия самолета в аэропорт назначения россиянин был передан наряду полиции.

Поступок дебошира вызвал возмущение пользователей сети. «Запретить алкоголь на борту. Во всех классах», «Пора уже хотя бы электрошокеры на борту применять. Такие буйные пассажиры, в первую очередь, угроза для окружающих», «В черный список и все дела. Небо для него закрыто», «Да, не первый раз уже слышу, как у выпившего человека кукуха съезжает в полете», — такие комментарии оставили они.

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