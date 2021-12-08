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28 минут назад

Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в МФЦ

Одна из пострадавших при стрельбе в МФЦ «Рязанский» находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

45-летний Сергей Глазов 7 декабря открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, охранник и сотрудница МФЦ, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев, также находившийся в здании.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ Склифосовского, где находятся пострадавшие во время стрельбы в МФЦ.

«К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное. У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу», - заявил столичный градоначальник.

Ранее среди причин произошедшего в МФЦ были названы конфликт из-за маски, а также противостояние Сергея Глазова с ГБУ «Жилищник» Рязанского района из-за перекрытых стояков.

Жертв стрельбы в МФЦ могло быть больше

При этом, по данным осведомленного источника ТАСС, Глазов, войдя в здание МФЦ, сразу выстрелил в администратора. Затем он стал стрелять в охранника. После этого мужчина пошел в сторону миграционного отдела, стреляя в посетителей центра. Глазова смогли обезвредить после такого, как у него заклинило оружие.

Происшествия,Видео,Сергей Собянин,ИТАР-ТАСС,
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