Одна из пострадавших при стрельбе в МФЦ «Рязанский» находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

45-летний Сергей Глазов 7 декабря открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, охранник и сотрудница МФЦ, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка. Стрелявшего задержал старший лейтенант полиции, инспектор отдела по делам миграции Георгий Домолаев, также находившийся в здании.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ Склифосовского, где находятся пострадавшие во время стрельбы в МФЦ.

«К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжелое. Медики делают все возможное. У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу», - заявил столичный градоначальник.

Ранее среди причин произошедшего в МФЦ были названы конфликт из-за маски, а также противостояние Сергея Глазова с ГБУ «Жилищник» Рязанского района из-за перекрытых стояков.