Следственный комитет обнародовал кадры с подозреваемым, устроившим стрельбу в московском МФЦ. Видео допроса с задержанным опубликовано на сайте Главного следственного управления СК России по городу Москве.

7 декабря 45-летний москвич открыл огонь в МФЦ «Рязанский», погиб администратор заведения и охранник, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших 10-летняя девочка.

В СМИ ранее сообщалось, что прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пистолет, 25 патронов, болгарку, а также валюту на 3 миллиона рублей. Позднее было установлено, что подозреваемый Сергей Глазов не владел оружием на законных основаниях.