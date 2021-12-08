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29 минут назад

Опубликовано видео допроса открывшего стрельбу в МФЦ Москвы

Следственный комитет обнародовал кадры с подозреваемым, устроившим стрельбу в московском МФЦ. Видео допроса с задержанным опубликовано на сайте Главного следственного управления СК России по городу Москве.

7 декабря 45-летний москвич открыл огонь в МФЦ «Рязанский», погиб администратор заведения и охранник, еще четыре человека получили ранения. Среди пострадавших 10-летняя девочка.

В СМИ ранее сообщалось, что прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили пистолет, 25 патронов, болгарку, а также валюту на 3 миллиона рублей. Позднее было установлено, что подозреваемый Сергей Глазов не владел оружием на законных основаниях.

Жертв стрельбы в МФЦ могло быть больше

Сейчас следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,СКР,
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