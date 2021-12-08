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54 минуты назад

Пенсионерка до смерти избила 91-летнего мужа из-за измен. Видео

В Москве 84-летняя пенсионерка подозревается в избиении своего 91-летнего супруга. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», опубликовавший кадры семейного конфликта.

«Я знаю, что ты водишь в дом проституток», – передает слова 84-летней москвички канал.

По предварительным данным, причиной агрессивного поведения послужила ревность. Женщина не могла простить мужу того, что в молодости он нарушил обет супружеской верности. Об этом пострадавший рассказал в больнице, куда попал после побоев с многочисленными ушибами, гематомами и черепно-мозговой травмой. 6 декабря мужчина скончался.

Происшествия,Криминал,Видео,
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