В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
47 минут назад

Снегоуборочная машина врезалась в самолет в российском аэропорту

В аэропорту Владивостока снегоуборочная машина врезалась в самолет Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на воздушную гавань российского города.

Снегоуборочная машина врезалась в самолет в российском аэропорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, в 19:05 по местному времени (12.05 по Москве), когда снегоуборочная машина двигалась по северной части военного перрона аэропорта. Самолет получил небольшие повреждения, у аэродромной машины повреждена кабина.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Ведется расследование.

Ранее в Непале, в провинции Судурпаштин-Прадеш, пассажирам пришлось своими силами толкать самолет, который застрял на взлетно-посадочной полосе из-за лопнувшей шины шасси. Несмотря на повреждение, пилоту удалось благополучно приземлиться, однако в аэропорту Баджура не было инфраструктуры, чтобы вытащить самолет за пределы взлетно-посадочной полосы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители