Снегоуборочная машина врезалась в самолет в российском аэропорту

В аэропорту Владивостока снегоуборочная машина врезалась в самолет Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на воздушную гавань российского города.

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Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, в 19:05 по местному времени (12.05 по Москве), когда снегоуборочная машина двигалась по северной части военного перрона аэропорта. Самолет получил небольшие повреждения, у аэродромной машины повреждена кабина.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Ведется расследование.