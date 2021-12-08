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39 минут назад

Устроивший стрельбу в МФЦ имел при себе 3 миллиона рублей

Сергей Глазов, который 7 декабря устроил стрельбу в московском МФЦ, имел при себе в общей сложности около 3 млн рублей: 27 тыс. евро, 10 тыс. долларов и 20 тыс. рублей в купюрах разного номинала. Как сообщает Telegram-канал «112», по версии следователей это означает, что мужчина планировал нападение на центр госуслуг.

Во время обыска в квартире эксперты ничего не нашли — это говорит о том, что возвращаться домой он не собирался. Также криминалисты обследовали машину стрелка.

На месте происшествия был найден переделанный пистолет ISSC M22, из которого Глазов открыл стрельбу. В сумке мужчины нашли более 20 патронов, три газовых баллончика и 12 батарей, соединенных проводами.

Напомним, что 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, охранник и сотрудница МФЦ, еще трое были ранены, в том числе числе 10-летняя девочка.

Изначально сообщалось, что мужчина открыл стрельбу из-за требования надеть маску, однако позднее появилась версия, что причиной стали конфликты с местным ГБУ «Жилищник», которое перекрыло Глазову канализационный стояк.

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