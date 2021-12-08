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36 минут назад

Драка пенсионерок в кабинете врача в Тюмени попала на видео

Две пожилые женщины не поделили очередь к хирургу в поликлинике №5 в Тюмени.

Видео публикует портал « 360tv».

На кадрах видно, как сначала началась словесная перепалка, после чего начался более серьезный конфликт.

«К хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела <…> два или два с половиной часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди», - пояснила свидетельница драки.

Стоит отметить, что некоторым людям из очереди вообще не удалось попасть к хирургу. В Депздраве Тюменской области пояснили, что очередь при плановых приемах к любому специалисту обусловлены напряженной эпидемической обстановкой.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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