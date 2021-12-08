Драка пенсионерок в кабинете врача в Тюмени попала на видео

«К хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела <…> два или два с половиной часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди», - пояснила свидетельница драки.