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17 минут назад

Следствие усомнилось в адекватности открывшего стрельбу в МФЦ

Следователи не исключают неадекватное состояние подполковника в отставке Сергея Глазова, открывшего стрельбу и убившего двух человек в МФЦ «Рязанский» в Москве, сообщает «Коммерсант».

Следствие усомнилось в адекватности открывшего стрельбу в МФЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стрелок не смог четко объяснить причину своего поступка и на допросе он продолжил вести себя неадекватно, ссылаясь при этом на последствия COVID-19. Не исключено, что его отправят не в изолятор временного содержания, а на судебно-психиатрическую экспертизу. Если эксперты признают убийцу вменяемым, следствие будет ходатайствовать в Пресненском райсуде о его аресте.

Как сообщила заведующая научно-учебной лабораторией психологии социального неравенства ВШЭ Елена Агадуллина, ограничительные меры сказываются на эмоциональном состоянии людей. Иногда постоянное нагнетание угрозы приводит к тому, что просьба надеть маску приводит к сопротивлению.

Главный врач клиники «Зависимость24», врач-психиатр Алексей Казанцев заявил, что напавший на МФЦ, если он действительно является ветераном силовых структур, мог открыть стрельбу из-за проблем психики, связанных с посттравматическим синдромом. Одним из его проявлений может быть чрезмерно острая реакция в конфликтной ситуации. Как, например, и поступил стрелок, открывший огонь в ответ на просьбу надеть маску.

В Совете Федерации после стрельбы предложили изучить вопрос введения запрета на свободную продажу травматического оружия. Такие пистолеты сегодня можно легко переделать в боевые. А депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил разрешить всем россиянам владеть оружием, а также обучать граждан самообороне и упростить механизм применения оружия охранниками.

Как сообщила заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, открывший стрельбу в офисе государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы мужчина прибыл для получения паспорта. В зоне ресепшена он открыл стрельбу. В результате администратор и охранник скончались от полученных травм, еще четыре человека получили ранения.

Происшествия,Анастасия Ракова,Алексей Казанцев,Анатолий Вассерман,ВШЭ,Совет Федерации,Госдума,
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