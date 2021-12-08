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5 минут назад

Открывший стрельбу в МФЦ пришел получать паспорт

Открывший стрельбу в офисе государственных услуг «Рязанский» на юго-востоке Москвы мужчина прибыл для получения паспорта, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Открывший стрельбу в МФЦ пришел получать паспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, злоумышленник пришел в центр 7 декабря в 15:00. В зоне ресепшена он открыл стрельбу. В результате администратор и охранник скончались от полученных травм, еще четыре человека получили ранения. По словам Раковой, это сотрудники центра «Мои документы» и ГБУ «Жилищник», а также двое посетителей, среди них - 10-летняя девочка.

Изначально сообщалось о двух погибших. Позже мэр Сергей Собянин эту информацию подтвердил. По его словам, еще три человека пострадали. Также он заявил, что нападавшего задержали.

Глава города выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших. По его словам, врачи делают все возможное, чтобы оказать помощь раненым. Стрелок был задержан сотрудником полиции по вопросам миграции.

Им оказался 45-летний Сергей Г. Он открыл стрельбу после того, как его попросили надеть медицинскую маску. По данному факту заведено дело по двум статьям: «Убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».

Происшествия,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,
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