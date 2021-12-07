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26 минут назад

Не из-за маски: названа новая причина стрельбы в МФЦ

У Сергея Глазова, открывшего стрельбу в Москве, был конфликт с ГБУ «Жилищник» Рязанского района из-за перекрытых стояков, пишет Znak.com со ссылкой на источник в полиции.

Не из-за маски: названа новая причина стрельбы в МФЦ
Фото: ТАССТАСС

«Был конфликт был с «Жилищником», потому что ему перекрыли канализационные стояки. У «Жилищника» давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может», — рассказал источник.

По его словам, таких заглушек на канализационных стояках в этом доме несколько, одна из них — у Глазова. Он добавил, что сейчас оперативники проверяют дом, в котором жил стрелок.

Ранее сообщалось, что конфликт в МФЦ начался с отказа Глазова надеть маску, пишет «Интерфакс».

Происшествия,Интерфакс,
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