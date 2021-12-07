Не из-за маски: названа новая причина стрельбы в МФЦ

«Был конфликт был с «Жилищником», потому что ему перекрыли канализационные стояки. У «Жилищника» давно такая тактика — человек не платит за коммуналку один-два месяца, ему перекрывают стояки, человек элементарно в туалете смыть не может», — рассказал источник.