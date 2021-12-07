Приезжий обокрал уснувшую в машине москвичку

Приезжий обокрал уснувшую в машине женщину на Профсоюзной улице на 240 тысяч рублей. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МВД.

По данным источника, 28-летняя местная жительница припарковалась на своем автомобиле во дворе жилого дома. Из-за плохого самочувствия она решила немного посидеть в салоне и задремала. Спустя некоторое время женщина проснулась от шума и увидела, что пассажирская дверь открыта и неизвестный мужчина схватил лежавшую на сиденье дамскую сумку и убежал. Потерпевшая попыталась его догнать, но злоумышленнику удалось скрыться.