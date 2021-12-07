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30 минут назад

Пуля попала в шею: 10-летняя девочка рассказала о нападении в МФЦ

Пострадавшую при нападении на МФЦ «Рязанский» 10-летнюю Софию Козак ранили, когда она вышла из детской комнаты в коридор выпить воды из кулера, выяснил телеграм-канал Baza.

Девочка пришла в МФЦ с родителями. Ее мама пошла на второй этаж, а папа остался с Соней в детской комнате. Девочка захотела пить и вышла в коридор, где стоял кулер. В этот момент в коридор зашел Сергей Глазов с пистолетом.

По словам девочки, сначала Глазов выстрелил в сотрудника МФЦ, а затем в нее. Пуля попала в шею, но прошла по касательной. Девочка побежала к отцу в детскую комнату.

Названный СМИ «стрелком из МФЦ» мужчина сделал заявление

София госпитализирована в Морозовскую больницу, ей провели операцию. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

7 декабря в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве мужчина открыл стрельбу по людям, а затем попытался скрыться. В результате погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Стрелка задержал сотрудник полиции из подразделения по вопросам миграции Георгий Домолаев. Преступником оказался 45-летний Сергей Глазов. Он является бывшим армейским подполковником, служил в военной части 33949.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить полицейского Георгия Домолаева к награде.

Происшествия,Видео,Владимир Колокольцев,МВД,
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