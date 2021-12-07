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41 минуту назад

СМИ раскрыли подробности стрельбы в МФЦ

Устроивший стрельбу в МФЦ Москвы спланировал нападение

СМИ раскрыли подробности стрельбы в МФЦ
Фото: ТАССТАСС

Сергей Глазов, открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, спланировал свое нападение заранее. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Глазов начал стрелять по людям сразу по приходу в «Рязанский».

«Он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять», — приводятся в материале слова источника в правоохранительных органах.

Стрельба в «Рязанском» произошла сегодня, 7 декабря. В результате вооруженного нападения погибли два человека, еще четыре пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, Глазов стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. СК возбудил в отношении мужчины два уголовных дела по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве.

Происшествия,МВД,
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