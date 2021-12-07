СМИ раскрыли подробности стрельбы в МФЦ

Сергей Глазов, открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы, спланировал свое нападение заранее. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он пришел в МФЦ, отказался надеть маску и с порога начал стрелять», — приводятся в материале слова источника в правоохранительных органах .

Стрельба в «Рязанском» произошла сегодня, 7 декабря. В результате вооруженного нападения погибли два человека, еще четыре пострадали, в том числе 10-летняя девочка. По предварительным данным, Глазов стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. СК возбудил в отношении мужчины два уголовных дела по статьям о незаконном обороте оружия и убийстве.