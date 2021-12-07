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15 минут назад

Полицейский рассказал, как задержал стрелка из МФЦ

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал мужчину, утроившего стрельбу в столичном МФЦ. Видеозапись рассказа полицейского опубликовала «Комсомольская правда» в своем Телеграм-канале.

По словам Домолаева, он был на рабочем месте, когда услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки.

«Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным оружием. Обезвредил его и дождался прибытия помощи», – рассказал Домолаев.

7 декабря в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве мужчина открыл стрельбу по людям, а затем попытался скрыться. В результате погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, ранены. Стрелка задержал сотрудник полиции из подразделения по вопросам миграции Георгий Домолаев.

Названный СМИ «стрелком из МФЦ» мужчина сделал заявление

Преступником оказался 45-летний Сергей Глазов. Он является бывшим армейским подполковником, служил в военной части 33949. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить полицейского Георгия Домолаева к награде.

Происшествия,Видео,Владимир Колокольцев,МВД,Комсомольская правда,
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