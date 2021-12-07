Полицейский рассказал, как задержал стрелка из МФЦ

«Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным оружием. Обезвредил его и дождался прибытия помощи», – рассказал Домолаев.