В СК опровергли гибель 10-летней девочки при стрельбе в МФЦ

В Следственном комитете РФ опровергли гибель 10-летней девочки, раненной при стрельбе в МФЦ «Рязанский». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ сообщили, что София Козак скончалась в больнице.

Телеграм-канал Shot пишет, что жизни девочки ничего не угрожает. Она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошла днем во вторник, 7 декабря. Погибли два человека – администратор и охранник (по другой версии – администратор и посетитель).

Стрелок задержан. Это 45-летний бывший военный Сергей Глазов. По предварительной информации, он открыл огонь из травматического пистолета, переоборудованного под стрельбу боевыми патронами.