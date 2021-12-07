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16 минут назад

В СК опровергли гибель 10-летней девочки при стрельбе в МФЦ

В Следственном комитете РФ опровергли гибель 10-летней девочки, раненной при стрельбе в МФЦ «Рязанский». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее ряд СМИ сообщили, что София Козак скончалась в больнице.

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Телеграм-канал Shot пишет, что жизни девочки ничего не угрожает. Она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы произошла днем во вторник, 7 декабря. Погибли два человека – администратор и охранник (по другой версии – администратор и посетитель).

Стрелок задержан. Это 45-летний бывший военный Сергей Глазов. По предварительной информации, он открыл огонь из травматического пистолета, переоборудованного под стрельбу боевыми патронами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия.

Происшествия,Видео,СКР,
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