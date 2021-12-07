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37 минут назад

Задержавшего стрелка в МФЦ полицейского представят к награде

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить к награде сотрудника полиции Георгия Домолаева, задержавшего стрелка в МФЦ, сообщается на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Задержавшего стрелка в МФЦ полицейского представят к награде
Фото: ТАССТАСС

«Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев принял решение внести президенту России представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника», - сообщила Волк.

Она напомнила, что во вторник в помещение МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве мужчина открыл стрельбу по людям, а затем пытался скрыться. В результате погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летняя девочка, ранены.

По словам Волк, находившийся в здании старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы указали на мужчину, который уже вышел из здания и удалялся быстрым шагом.

Полицейский догнал его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а нападавший имел при себе пистолет и нож.

«Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», - заключила Волк.

Происшествия,Владимир Колокольцев,МВД,
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