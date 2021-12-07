ЕСПЧ присудил россиянину €52 тысячи из-за пыток в отделе полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил жителю Нижнего Новгорода 52 тысячи евро после разбирательства по делу о пытках в отделе полиции. Об этом во вторник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщила PR-менеджер МРОО «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Наталья Курекина.

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Россиянин Леонид Мурский обратился к юристам «Комитета против пыток» 19 марта 2015 года. Он сообщил, что 17 марта 2015 года у подъезда дома его задержали полицейские. Мужчину доставили в отдел и начали требовать, чтобы он признался в продаже наркотиков. По словам Мурского, его посадили на стул и ударили по лицу со словами «такая тварь, как ты, должна сидеть на полу, еще не заслужил сидеть на стуле». Затем его били по телу и конечностям, угрожая вывезти на Гребной канал и утопить, если он не согласится под диктовку написать явку с повинной.

У потерпевшего зафиксировали сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины, кровоподтеки. Впоследствии мужчину осудили по статье 228 УК РФ («Незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере») на 4,5 года.

Юристы «Комитета против пыток» шесть раз обращались в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело по факту пыток, однако получали отказ.