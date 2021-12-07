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36 минут назад

Последствия взрыва трубы в Петербурге показали на видео

Ранним утром, 7 декабря на проспекте Ветеранов в Петербурге произошла коммунальная авария, здесь прорвало трубу с горячей водой. Об этом передает "Петербургский дневник", ссылаясь на пост с рассказом очевидцев в соцсетях.

В пресс-службе «Теплосети» информацию о технологическом нарушении уже подтвердили. Случилась авария у дома №23 по Ветеранов около 5:40. Коммунальщики уже примчались на вызов и приступили к ликвидации дефекта с соблюдением всех мер безопасности.

«Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», – сказали в компании.

Происшествия,Видео,газета "Петербургский дневник",
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