Личность стрелявшего в МФЦ «Рязанский» установили. Им оказался 45-летний Сергей Г. Об этом сообщает официальный Telegram-канал телеканала «360».

Как сообщает телеграм-канал Mash, он оказался бывшим военным в звании подполковника. Глазов служил в воинской части в центре Москвы в подразделении Службы внешней разведки и ушел в отставку в 2010 году.

Стрелок был задержан на месте. Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что мужчину остановил сотрудник подразделения по вопросам миграции.

По неподтвержденным данным, которые предоставили очевидцы, мужчина находился в неадекватном состоянии. Он вступил в конфликт с сотрудниками центра из-за маски.

Издание «Подъем» пишет, что на допросе Глазов говорил про мировой заговор и пандемию. С собой у бывшего военного была сумка с проводами. Правоохранители проверяют сумку на наличие взрывного устройства.

Сотрудники МВД сообщили, что среди погибших – сотрудница МФЦ и посетитель. Пострадали трое человек. В их числе 10-летняя девочка.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о происшествии и выразил соболезнования близким погибших.

«В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали. Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».