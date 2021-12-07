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50 минут назад

Стала известна причина стрельбы в московском МФЦ

Мужчина устроил стрельбу в здании одного из московских многофункциональных центров (МФЦ) после конфликта из-за маски. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Стала известна причина стрельбы в московском МФЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным СМИ, инцидент произошел сегодня в МФЦ «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе города. При этом данные о погибших и пострадавших разняться.

Telegram-канал 112 сообщил, что мужчина застрелил сотрудницу центра и посетителя. Стрелок задержан, установлена его личность.

«Мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски. Он использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами», - отмечает канал.

В результате нападения погибли два человека, один из них – охранник, и пострадали еще четверо. Среди раненых – ребенок, уточняет Telegram-канал Baza.

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