Стала известна причина стрельбы в московском МФЦ

Мужчина устроил стрельбу в здании одного из московских многофункциональных центров (МФЦ) после конфликта из-за маски. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, инцидент произошел сегодня в МФЦ «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе города. При этом данные о погибших и пострадавших разняться.
Telegram-канал 112 сообщил, что мужчина застрелил сотрудницу центра и посетителя. Стрелок задержан, установлена его личность.
«Мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски. Он использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами», - отмечает канал.
В результате нападения погибли два человека, один из них – охранник, и пострадали еще четверо. Среди раненых – ребенок, уточняет Telegram-канал Baza.