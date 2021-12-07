Во вторник, 7 декабря, в одном из московских многофункциональных центров (МФЦ) неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, инцидент произошел в МФЦ «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе города. По предварительной информации, два человека пострадали.
Telegram-канал «112» сообщает о двух погибших в результате стрельбы. По данным «112», стрелявший убил сотрудницу МФЦ и посетителя.
В феврале 2021 года посетитель МФЦ в Саратове до смерти избил 55-летнего мужчину, попросившего у него сигарету. Они повздорили, начали драться, в результате один из мужчин скатился по лестнице и получил тупую травму головы, ставшую причиной его смерти.