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1 час назад

Электричка сбила двух человек на платформе в Москве

Электричка сбила двоих человек на платформе «Лианозово» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «МК».

Электричка сбила двух человек на платформе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В инциденте пострадали 43-летняя женщина и 46-летний мужчина. Они госпитализированы, состояние пострадавших уточняется.

Напомним, что за 7 декабря двое человек пострадали в московском метро, упав на рельсы. Утром мужчина упал под прибывающий поезд на станции московского метро «Первомайская». В результате инцидента мужчина погиб. На станции отключалось напряжение контактного рельса, на Арбато-Покровской линии временно останавливали движение поездов.

Позднее схожий инцидент произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии. Из-за происшествия на южном участке ветки были временно увеличены интервалы движения поездов. Информации о состоянии упавшего на линию мужчины нет.

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