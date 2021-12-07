Электричка сбила двух человек на платформе в Москве

Электричка сбила двоих человек на платформе «Лианозово» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «МК».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В инциденте пострадали 43-летняя женщина и 46-летний мужчина. Они госпитализированы, состояние пострадавших уточняется.

Напомним, что за 7 декабря двое человек пострадали в московском метро, упав на рельсы. Утром мужчина упал под прибывающий поезд на станции московского метро «Первомайская». В результате инцидента мужчина погиб. На станции отключалось напряжение контактного рельса, на Арбато-Покровской линии временно останавливали движение поездов.