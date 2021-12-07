Чиновники и силовики: новые фигуранты коррупционных дел в России

На фоне задержания экс-главы Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова в рамках дела о мошенничестве Рамблер впоминил другие недавние случаи задержания российских чиновников и силовиков, предположительно замешанных в коррупции.

gov.spb.ru

Недавно уволившегося главу Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова задержали по подозрению в хищении 250 миллионов рублей. Детали дела раскрыла «Фонтанка».

Против Громова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По данным издания, эпизод касается его работы на посту председателя комитета по информатизации и связи правительства города. Эту должность задержанный занимал с 2012 по 2016 год.

О задержании бывшего главы Калининского района Петербурга стало известно 7декабря. Подозреваемого доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России. Отмечалось, что Громов недавно покинул свой пост. Он успел проработать 25 дней.

Правоохранители задержали первого замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александра Квасникова, по предварительным данным, он подозревается в получении взятки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Первый заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Квасников задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предварительно, его подозревают в получении взятки", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Александр Квасников родился в 1978 году, окончил МГИМО по специальности международное, частное и гражданское право. С 2019 года занимал должности начальника отдела аналитики и перспективных проектов муниципального казенного учреждения "Административное управление" Солнечногорска, а также заместителя главы администрации города. В 2021 году был назначен первым замглавы администрации Солнечногорска.

krd.ru

Вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди задержали 3 декабря, сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника, операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ вместе с представителями управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Они также провели обыски в здании городской администрации.

Мавриди подозревают в получении взятки, сейчас следствие занимается проверкой этой информации.

Лайф

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу полковника полиции, начальника ОМВД РФ по столичному району Ростокино Игоря Гоцуляка, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Правоохранителю инкриминируется часть 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Как рассказали агентству в пресс-службе столичного ГУ МВД, преступление было совершено в тот период времени, когда фигурант не работал в органах внутренних дел.

В полиции указали, что в случае выявления вины Гоцуляка его уволят и привлекут к ответственности, установленной законом.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, подозреваемый может быть причастен к мошенничеству и посредничеству во взятке размером 84,6 млн рублей за помощь в назначении на должность начальника или заместителя главы управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Самарской области.

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Следственные действия по делу бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве, завершены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

«Следственные действия по делу Арсланова завершены, обвиняемый и сторона его защиты знакомятся с материалами дела», — сказано в заявлении адвоката подсудимого Антона Антонова.

Уточняется, что защита просит перевести Арсланова под домашний арест. При этом следствие просит продлить ему срок содержания под стражей до 6 марта 2022 года.

По словам самого Арсланова, ему уже месяц не приносят материалы дела на ознакомление по неизвестной причине.

Ранее сообщалось, что Арсланову предъявлено новое обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сам генерал отверг новое обвинение.

В феврале 2020 года Арсланов был задержан в собственном доме. Ему вменяют хищения 6,7 млрд рублей.

Бывшего заместителя главы районной администрации Санкт-Петербурга Алексея Миронова приговорили к 5 годам колонии строгого режима за многократное получение взяток на сумму почти 12 млн рублей. Суд также оштрафовал экс-чиновника на 10 млн рублей и лишил его на 3 года права занимать должности на государственной службе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Силовики установили, что с 2019 по 2020 год Миронов через своего посредника — экс-замглавы «Жилищного агентства Красносельского района Санкт-Петербурга» Владимира Шулицкого — получил 9 млн рублей от гендиректора компании «Восход» за подписание актов о приёмке якобы выполненных работ по уборке внутриквартальных территорий. Бывший чиновник также обещал компании новые государственные контракты.

По этой же схеме Миронов брал взятки от представителей двух других компаний в размере 1,7 млн рублей и 500 000 рублей. Ещё 500 000 рублей экс-замглавы района получил за обеспечение перехода домов, расположенных на территории управляемого им района.

Благовещенский городской суд арестовал главу отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Амурской области на два месяца. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Борцу с коррупцией грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что подозреваемый на одной из парковок города в октябре 2021 года получил 300 000 рублей от директора коммерческой организации.

Считается, что это лишь часть суммы от общей взятки в 1,2 млн рублей, которую получил обвиняемый за содействие в решении спора между коммерческой строительной компанией и заказчиком работ.

В пресс-службе суда уточнили, что бывший глава отдела может скрыться от следствия, начать давление на свидетелей по его делу или вступить с ними в сговор, поэтому было решено заключить подозреваемого под стражу на два месяца, до 29 декабря 2021 года.

235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии Николая Копытова по делу о взятке. В 2019 году он получил 10 млн рублей и кофемашину от представителей компании «Спецшвейснаб», которая поставляла форму для росгвардейцев. За взятки с ней заключили дополнительные контракты почти на 2 млрд рублей, считает следствие.

Копытова обвинили в получении взятки в особо крупном размере и отправили под стражу, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

О коррупции стало известно в ходе расследования о завышении цен на форму росгвардейцев, писал ранее «Коммерсант».

Расследование против Копытова стало одним из эпизодов в более масштабном деле — о завышении цен на форму для росгвардейцев на 680 млн рублей. По делу проходит гендиректор компании «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов.

По данным издания, по новым делам могут предъявить обвинение в получении взятки и генерал-лейтенанту Сергею Милейко, который курировал тыл Росгвардии.

После начала расследования Милайко стал фигурантом дела о мошенническом завладении нежилым помещением в ведомственном доме в Балашихе, где жена генерала открыла парикмахерскую. За это его осудили на 6 лет. Источники «Коммерсанта» назвали полковника Копытова близким к Милейко.

В 2018 году Росгвардия заключила 86 контрактов на поставку формы общей стоимостью 1,945 млрд рублей. Тогда же Копытов узнал, что из-за сокращения затрат Росгвардии на закупку продовольствия, формы и других товаров ведомству удалось сэкономить более 1,885 млрд рублей. Как считает следствие, Копытов сообщил гендиректору компании «Спецшвейснаб» Шальнову об этих деньгах и попросил того «лично и через иных должностных лиц Росгвардии» поскорее заключить контракты с поставщиками сырья для новых контрактов.

За закупку у «Спецшвейснаба» Копытов потребовал от Шальнова 10 млн рублей, деньги он получил несколькими частями. Бонусом стала кофемашина марки Jura стоимостью около 86 000 рублей, считает следствие.

Ранее сообщалось о возбуждении 21 уголовного дела о взятках, которые давали военнослужащие-контрактники Южного военного округа. Деньги с них требовал начальник штаба, чтобы помочь с получением офицерских званий.

twitter.com/kogarlickiy

Более 50 обысков произвели в ходе предварительного следствия по делу в отношении экс-министра строительства Ставрополья Алексея Когарлыцкого, обвиняемого в семи преступлениях. Кроме того, арестовано имущество более чем на 20 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами следственного управления СК России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.В ходе предварительного следствия следователем проведено более 50 обысков, допрошено более 100 свидетелей, арестовано имущество обвиняемого на сумму более 20 млн рублей. Следователь СК РФ собрал достаточную доказательственную базу. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Бывший региональный министр обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, в том числе одно приготовление к получению взятки"), двух преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), и ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Организация превышения должностных полномочий"). По данным следствия, с 2017-го по 2019 год Когарлыцкий вступил в сговор с замещавшим должность зампреда кабмина Ставропольского края Александром Золотаревым, получил взятку на сумму более 63 млн рублей от представителей коммерческих организаций "за покровительство при реализации государственных контрактов по строительству трех объектов медицинских учреждений в Ставрополе".

"Кроме того, с декабря 2017 года по март 2018-го чиновник вопреки интересам службы подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж", а именно - на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Противоправными действиями чиновника государству был причинен ущерб на общую сумму свыше 14 млн рублей", - поясняется на сайте.

После чего, по информации СК, Когарлыцкий организовал и руководил исполнением своим заместителем Иваном Якимовым должностного преступления, а именно - подписания не соответствующих действительности документов по вводу в эксплуатацию незавершенного строительного объекта, в результате чего подрядчику не были выплачены 19 млн рублей.

По данным следствия, в декабре 2017 года Когарлыцкий знал, что заключен госконтракт на выполнение инженерных изысканий и разработку документации на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы на сумму свыше 17 млн рублей. При этом он заключил дополнительное соглашение, согласно которому объем работ по этому госконтракту был увеличен на сумму свыше 1,7 млн рублей. Данные денежные средства были перечислены на счет организации, что повлекло за собой хищение бюджетных средств в указанном размере.

"В 2019 года чиновник получил от своих знакомых, в интересах которых он действовал, взятки в виде денег на общую сумму 1 млн рублей, а также в виде техники на общую сумму более 9,6 млн рублей и автомобиля марки Porsche Cayenne S, а также снегоболотохода и автоприцепа", - говорится на сайте СК.

Бывший заместитель начальника УМВД России по Самаре обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от участников организованного преступного сообщества "Законовские". Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области заместителю начальника МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении СК.

По версии следователей, в марте 2011 года обвиняемый занимал должность заместителя начальника оперативно-разыскной части. Он встретился с лицами из числа лидеров организованного преступного сообщества "Законовские" в одном из ресторанов в Кировском районе Самары. Там они договорились о передаче обвиняемому взятки на 150 тыс. рублей ежемесячно и передаче автомобиля ВАЗ-212140, сообщили в СК. Предполагалось, что за счет этих средств обвиняемый обеспечит беспрепятственную работу коммерческих структур, подконтрольных ОПС, а также не будет принимать меры в случае выявления противоправных действий со стороны его участников.