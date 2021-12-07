Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Из-за происшествия на южном участке линии были увеличены интервалы движения поездов. Информации о состоянии пострадавшего нет. Сейчас движение на «серой» ветке метро вводится в график.

Напомним, что утром 7 декабря человек упал под прибывающий поезд на станции московского метро «Первомайская». В результате инцидента мужчина погиб. На станции отключалось напряжение контактного рельса

Из-за происшествия на Арбатско-Покровской временно не было движения поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская», в обратном пути составы двигались с увеличенным интервалом. Сейчас оно восстановлено и вводится в график.