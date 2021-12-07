Последствия массового ДТП на российской трассе сняли на видео

12 автомобилей попали в массовое ДТП на автодороге в Воронежской области . Снятые очевидцем кадры с места массовой аварии опубликованы в сообществе «Аварии | ДТП | Воронежа» во «ВКонтакте».

Дорожное происшествие произошло на 493 километре автодороги М-4 «Дон», в Рамонском районе. По предварительным данным, водитель иномарки Kia Rio, следовавший со стороны Воронежа в сторону Москвы, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Двигавшиеся за ним другие транспортные средства были вынуждены объезжать место аварии, и столкнулись, совершая маневры. Все 12 машин получили повреждения. Пострадавших нет, говорится в сообщении к публикации.