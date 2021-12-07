Спасение нерпы от собак на Камчатке сняли на видео

На Камчатке местные жители спасли нерпу. Животное уползло от воды и чуть не стало жертвой нападения собак. Соответствующие кадры публикует Telegram -канал «Лента добра».

Как уточняет канал, агрессивные псы атаковали нерпу, когда та пыталась проползти к океану от озера. Находившиеся поблизости люди отогнали собак и помогли морскому зверю. При помощи большого полотна ткани нерпу оттащили поближе к океану.