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1 час назад

Спасение нерпы от собак на Камчатке сняли на видео

На Камчатке местные жители спасли нерпу. Животное уползло от воды и чуть не стало жертвой нападения собак. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Лента добра».

Как уточняет канал, агрессивные псы атаковали нерпу, когда та пыталась проползти к океану от озера. Находившиеся поблизости люди отогнали собак и помогли морскому зверю. При помощи большого полотна ткани нерпу оттащили поближе к океану.

«Сначала она злилась, но потом поняла, что ей пытаются помочь, и успокоилась», – отмечается в сообщении под публикацией.

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