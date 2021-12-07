Россиянин заживо закопал человека за долг в 500 рублей

Жителя города Карпинска Свердловской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве человека из-за долга в 500 рублей. В июле 2016 году осуждённый и его сообщник заживо закопали должника в лесу, из-за чего мужчина задохнулся и умер. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по области.

3 июля 2016 года преступник и его знакомый похитили задолжавшего им 500 рублей молодого человека и насильно вывезли в лес в районе посёлка Сосновка. Избивая дубинкой и угрожая, они заставили его выкопать себе яму. В какой-то момент мужчина отказался копать. За это преступники его избили и свалили в яму. После они засыпали его землей, чтобы мужчина не рассказал о покушении. Молодой человек умер от полученных травм и от удушения.

Как сообщил Znak, преступников звали Сергей А. и Сергей З., а жертву — Кирилл С. Ему было 22 года. Когда пропал Кирилл, в полицию обратилась его мать Любовь. Она искала его с помощью поискового отряда «ЛизаАлерт», программы «Жди Меня» в течение 5 лет. Но уголовное дело возбудили только в августе 2020 года.

Следствию не сразу удалось узнать, куда пропал должник. Только в декабре 2020 года оперативники обнаружили тело Смирнова.

Суд обязан Сергея А. выплатить компенсацию морального вреда матери Смирнова в 1 млн рублей, а также назначил ещё 1,5 года ограничения свободы после освобождения. Осуждённый намерен обжаловать приговор. Второй преступник до суда не дожил — насмерть замёрз на остановке.