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24 минуты назад

Мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке на Красной площади

24-летний мужчина попытался прибить свое «достоинство» к брусчатке на Красной площади в Москве, таким образом повторив перфоманс Петра Павленского. Как сообщает Telegram-канал Shot, парень в 23:30 6 декабря скинул часть одежды и уже был готов «закрепиться» на брусчатке, но ему помешали полицейские.

Мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке на Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отделе молодой человек объяснил, что дома проводил обряд со сверхъестественными силами, и духи приказали ему пойти и прибить свое достоинство на главной площади страны. Сейчас мужчина находится в больнице.

Новость дополняется

Происшествия,Петр Павленский,
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