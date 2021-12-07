Мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке на Красной площади

24-летний мужчина попытался прибить свое «достоинство» к брусчатке на Красной площади в Москве, таким образом повторив перфоманс Петра Павленского. Как сообщает Telegram-канал Shot, парень в 23:30 6 декабря скинул часть одежды и уже был готов «закрепиться» на брусчатке, но ему помешали полицейские.