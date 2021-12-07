Уволившегося после 25 дней работы чиновника задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали недавно уволившегося главу Калининского района Ивана Громова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Новости Калининского района Новости Калининского района

По данным издания, он покинул пост по собственному желанию после 25 дней работы.

Как уточняет «Фонтанка», в квартире бывшего главы района провели обыски, а самого Громова доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России. Его заподозрили в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.