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57 минут назад

В Петербурге задержали главу Калининского района

В Санкт-Петербурге задержали недавно уволившегося главу Калининского района Ивана Громова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уволившегося после 25 дней работы чиновника задержали в Петербурге
Фото: Новости Калининского районаНовости Калининского района

По данным издания, он покинул пост по собственному желанию после 25 дней работы.

Как уточняет «Фонтанка», в квартире бывшего главы района провели обыски, а самого Громова доставили в Главное следственное управление ГУ МВД России. Его заподозрили в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

Экс-чиновнику Минобороны вынесли приговор за взятку

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске задержан первый замглавы администрации Александр Квасников. Чиновника заподозрили в получении взятки.

Происшествия,Иван Громов,Министерство обороны,МВД,Фонтанка.Ру,
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