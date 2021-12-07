Пострадавшие в аварии с участием Собчак рассказали о жизни после трагедии

Стало известно, как складывается жизнь у пострадавших от аварии с участием Собчак. Бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей в ДТП, и выжившая пассажирка Оксана Садовник рассказали, как они живут после громкой аварии, сообщает канал «360».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Антон Тарасов, бывший супруг погибшей Екатерины Тарасовой, заявил, что еще не ознакомился с материалами дела о ДТП, в суды ни на кого не подавал, а с Собчак на контакт не выходил и ничего не требовал.

Видео дня

В конце ноября в СМИ появилась информация о том, что мужчина потребовал от телеведущей компенсацию в размере $2 млн долларов. Однако, по словам Тарасова, разговор, в котором была озвучена такая сумма, был не с Собчак, а с ее адвокатом, и проходил он в формате беседы, а не требования. Мужчина рассказал, что адвокат ведущей поинтересовался, какая сумма стала бы удовлетворительной в качестве компенсации.

«Мне терять было уже нечего, как вы понимаете, я сказал так: «Ты возьми калькулятор и прикинь, сколько составят расходы для достойной жизни ребенка до окончания образования», – отметил бывший супруг Тарасовой.

Под словом «достойное» он имел в виду «то образование, которое они сами своим детям дают». По примерным подсчетам у него получилось $2 млн. Мужчина уверен, что эта сумма щадящая, поскольку сама Собчак на своего ребенка потратит «далеко не меньше».

«Я то понимаю, что толку от этого никакого не будет, и если и рассчитывать на компенсацию, то по закону», – добавил Тарасов.

Он также подчеркнул, что намерен сосредоточить все свои усилия на воспитании детей и дождаться суда. В реальности, по его словам, пострадавших намного больше: бабушка погибшей Екатерины находится при смерти, также можно представить состояние матери погибшей, брата, отца и дочки.

Вместе с тем мужчина призвал не путать понятия компенсации и помощи. Он отметил, что сейчас в семье очень сложная обстановка, но они справляются.

При этом компенсация на обучение ребенка, по его словам, вещь вполне логичная, однако смысла говорить об этом мужчина не видит – «сколько суд присудит, такой она и будет», считает Тарасов.

Пострадавшая Оксана Садовник в свою очередь рассказала, что старается поправиться после полученных многочисленных травм и перенесенных операций. Она не винит Собчак в произошедшем и не держит на телеведущую зла.

По словам женщины, помощница Собчак связывалась с ее мужем, когда она находилась в коме, и предлагала помощь: найти хорошего врача и няню сыну.

«Не оставила (сторона Собчак) мою семью без помощи, просто мой муж отказался от этой помощи, поскольку получил помощь от друзей и близких», – обратила внимание пострадавшая.

Напомним, в октябре полиция предъявила обвинение водителю Mercedes, который устроил аварию в Сочи. Он вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной.