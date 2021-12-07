Самолет упал на парковку в США. Видео

Один человек погиб при крушении винтового самолета в США. Трагедия произошла в городе Медфорд (штат Орегон). Момент падения был зафиксирован на камеру, соответствующие кадры размещены в Twitter-аккаунте @NewsWatch12.
Уточняется, что все случилось 5 декабря. Самолет рухнул на парковку, расположенную вблизи автосалона. На кадрах видно, что после крушения появилась яркая вспышка света. Пассажир воздушного судна погиб.
Ранее сообщалось, что угонщик школьного автобуса протаранил десятки автомобилей в Нью-Йорке.