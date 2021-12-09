В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
1 час назад

В Петербурге арестовали троих мужчин по делу об убийстве 28-летней давности

Суд арестовал на два месяца экс-главу Федерации вольной борьбы Петербурга и предпринимателей Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля по обвинению в убийстве в 1993 году. Первому фигуранту вменяется роль организатора, двум другим - исполнителя и пособника, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Петербурге арестовали троих мужчин по делу 28-летней давности
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Кулибабы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 17 - п. "з" ст. 102 УК РСФСР (в ред. Закона РСФСР от 25.04.1991 №1101-1) ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц")", - говорится в сообщении об аресте экс-президента петербургского отделения Федерации вольной борьбы.

Срок меры пресечения - до 6 февраля 2022 года.

На этот же срок арестованы предприниматели Владимир Карпинский и Анатолий Мотыль. Никто из арестованных не признал вины. Адвокаты Кулибабы требовали прекратить процесс.

Убийство, в котором обвиняются фигуранты, произошло 16 августа 1993 года на улице Фрунзе в Петербурге. Из автоматов Калашникова были расстреляны предприниматель Игорь Савин (известный по прозвищу Кувалда) и Кирилл Угольников (по данным СМИ, был сотрудником правоохранительных органов). Следствие считает, что преступление организовал Кулибаба из-за личных неприязненных отношений.

Владимир Кулибаба ранее занимал также должность помощника председателя Олимпийского комитета России. В начале 2010-х годов он обвинялся в организации заказного убийства предпринимателя Вадима Чечеля, совершенного в 2008 году, однако был оправдан в 2012 году коллегией присяжных, Верховный суд подтвердил приговор.

Происшествия,Убийство ,Вадим Чечель,Кирилл Угольников,Владимир Кулибаба,Игорь Савин,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители