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29 минут назад

Подростка задержали за изготовление взрывчатки. Видео

В Ярославской области ФСБ задержала подростка-анархиста, призывавшего к насилию в отношении властей. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший видео оперативного мероприятия.

Как уточняется, молодой человек планировал устроить радикальные акции, а также изготавливал взрывчатку. Во время задержания у него были найдены самодельная бомба, обрез и патроны.

«Установлено, что в период до 5 декабря 2021 года подозреваемый, являясь участником “закрытых” чатов мессенджера “Telegram”, объединяющих радикально настроенных граждан, призывающих к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, находясь по месту жительства в поселке Каменки Рыбинского района Ярославской области, из заранее приобретенных химических веществ самостоятельно изготовил взрывчатое вещество- триперекись ацетона, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания», – говорится в сообщении Следственного Управления СК России по Ярославской области.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,СКР,
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