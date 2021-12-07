Подростка задержали за изготовление взрывчатки. Видео

«Установлено, что в период до 5 декабря 2021 года подозреваемый, являясь участником “закрытых” чатов мессенджера “Telegram”, объединяющих радикально настроенных граждан, призывающих к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, находясь по месту жительства в поселке Каменки Рыбинского района Ярославской области, из заранее приобретенных химических веществ самостоятельно изготовил взрывчатое вещество- триперекись ацетона, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания», – говорится в сообщении Следственного Управления СК России по Ярославской области.