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1 час назад

Россиянин зарезал соперника возле здания суда и получил срок

В Иркутской области к 7,5 года колонии строгого режима приговорен 60-летний россиянин, зарезавший соперника возле здания суда. Об этом во вторник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Россиянин зарезал соперника возле здания суда и получил срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как установил суд, 3 марта в городском суде Братска состоялось заседание, на котором было обжаловано решение по гражданскому делу о возмещении морального вреда. После заседания на парковке между оппонентами разгорелся конфликт. Ответчик по делу достал из автомобиля нож и нанес своей жертве несколько сильных ударов в грудь. Россиянин скончался на месте.

Расправившийся с соперником убийца явился в суд, выдал сотрудникам правоохранительный органов нож и сдался. В отношении него было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

18 марта 2020 года сообщалось, что в Первоуральске (Свердловская область) задержан местный житель, подозреваемый в убийстве своей жены в здании мирового суда и покушении на пристава, пытавшегося ее защитить.

Происшествия,Карина Головачева,ФСИН,СКР,Lenta.ru,
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