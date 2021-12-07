Россиянин зарезал соперника возле здания суда и получил срок

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Как установил суд, 3 марта в городском суде Братска состоялось заседание, на котором было обжаловано решение по гражданскому делу о возмещении морального вреда. После заседания на парковке между оппонентами разгорелся конфликт. Ответчик по делу достал из автомобиля нож и нанес своей жертве несколько сильных ударов в грудь. Россиянин скончался на месте.

Расправившийся с соперником убийца явился в суд, выдал сотрудникам правоохранительный органов нож и сдался. В отношении него было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.