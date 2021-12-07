Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме под Новосибирском

Взрыв газа с последующим пожаром произошел в жилом многоквартирном доме в городе Тогучине Новосибирской области. Видео с места происшествия публикует телеканал «360». В результате ЧП пострадал один человек.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание возникло в квартире на первом этаже трехэтажного дома. Из горящей квартиры был спасен мужчина, с ожогами его доставили в центральную районную больницу.