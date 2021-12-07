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28 минут назад

В России в жилом доме прогремел взрыв

Во вторник, 7 декабря, в одном из домов города Тогучин (Новосибирская область) произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Сиб.фм».

В России в жилом доме прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел ранним утром на первом этаже трехэтажного дома, расположенного на Вокзальной улице. После взрыва в здании начался пассажир.

Еще до приезда спасателей из дома эвакуировались 12 человек. Из горящей квартиры соседи спасли мужчину, которого позже передали медикам.

В новосибирском МЧС рассказали, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, его ликвидировали за 25 минут.

По данным Telegram-канала «Mash Siberia», пострадавшим в результате взрыва и пожара оказался 18-летний молодой человек. Он находится в реанимации на ИВЛ.

«Mash Siberia» отмечает, что его квартира не была газифицирована, он использовал баллоны с пропаном, которые в итоге и взорвались. По предварительной версии, один из баллонов был плохо закрыт, из-за этого произошла утечка.

В шести соседних квартирах выбило окна и сорвало двери взрывной волной. По данным ТАСС, жильцов квартир на первом этаже расселят в другие дома Новосибирской области.

Ранее газ взорвался в одной из пятиэтажек Красногорска. Инцидент произошел во время ремонта. Взрывной волной повредило перегородку между кухней и комнатой, обошлось без пострадавших.

Происшествия,МЧС,
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