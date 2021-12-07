Спасение 8-месячного ребенка в самолете сняли на видео

Пассажиры, ранее работавшие врачами, спасли жизнь 8-месячному ребенку на борту самолета летевшего из Кызылорды в столицу Казахстана.
Сообщается, что малышу стало плохо, он посинел и не почти не подавал признаков жизни.
«40 минут успешной реанимации на борту самолета, даже не заметили, как долетели до Нур-Султана. Ребенок жив, передан бригаде 103. После введения дексаметазона, далее атропина ребенок начал розоветь, своевременная подача кислорода. Все врачи были "бывшие", но бывших не бывает ..» – поделился информацией один из пассажиров.
Стоит отметить, что среди спасавших были два бывших врача, терапевт и реаниматолог.