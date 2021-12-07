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28 минут назад

Один человек пострадал при взрыве газа в доме под Новосибирском

В городе Тогучин Новосибирской области во вторник, 7 декабря, в многоквартирном доме произошел хлопок газа. В инциденте пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В доме под Новосибирском взорвался газ
Фото: МЧС РоссииМЧС России

По данным ведомства, пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Что известно о взрыве газа в жилом доме Ногинска

По предварительной информации, взрыв в доме на Вокзальной улице произошел из-за взрыва газового баллона. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Уточняется, что 12 жильцов самостоятельно эвакуировались из здания еще до прибытия пожарных.

В ходе эвакуации жители дома спасли мужчину, которых находился в горящей квартире. В результате случившегося он получил ожоги. Степень их тяжести на уточняется.

К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать огонь, подытожили в ведомстве.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По данным МЧС, это случилось в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже умерла. Спасатели также эвакуировали 93 жильца. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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