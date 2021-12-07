В доме под Новосибирском взорвался газ

В городе Тогучин Новосибирской области во вторник, 7 декабря, в многоквартирном доме произошел хлопок газа. В инциденте пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: МЧС России МЧС России

По данным ведомства, пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

По предварительной информации, взрыв в доме на Вокзальной улице произошел из-за взрыва газового баллона. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Уточняется, что 12 жильцов самостоятельно эвакуировались из здания еще до прибытия пожарных.

В ходе эвакуации жители дома спасли мужчину, которых находился в горящей квартире. В результате случившегося он получил ожоги. Степень их тяжести на уточняется.

К настоящему моменту спасателям удалось ликвидировать огонь, подытожили в ведомстве.