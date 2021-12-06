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17 минут назад

Подростка заподозрили в убийстве школьника под Ставрополем

Следствие проверяет причастность 16-летнего подростка к убийству из ружья 13-летнего мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Подростка заподозрили в убийстве школьника под Ставрополем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

13-летний подросток из села Нины пропал 5 декабря. В тот же день было обнаружено его тело с огнестрельным ранением груди. На причастность к совершению преступления проверяют 16-летнего знакомого мальчика.

По предварительной информации, подозреваемый подросток в 2019 году нашел в лесополосе охотничье ружье. Он никому не сообщил об этом. Днем 5 декабря подростки пошли за грибами в лес. Старший мальчик взял с собой ружье, из которого произошел выстрел в сторону второго ребенка. Испугавшись, подросток сбежал и спрятал ружье.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего)».

Происшествия,СКР,
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