Подростка заподозрили в убийстве школьника под Ставрополем

13-летний подросток из села Нины пропал 5 декабря. В тот же день было обнаружено его тело с огнестрельным ранением груди. На причастность к совершению преступления проверяют 16-летнего знакомого мальчика.

По предварительной информации, подозреваемый подросток в 2019 году нашел в лесополосе охотничье ружье. Он никому не сообщил об этом. Днем 5 декабря подростки пошли за грибами в лес. Старший мальчик взял с собой ружье, из которого произошел выстрел в сторону второго ребенка. Испугавшись, подросток сбежал и спрятал ружье.